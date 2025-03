Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie muovono la classifica con due incoraggianti pareggi

La venticinquesima giornata del girone A di Promozione Pugliese va in archivio con un doppio pareggio per Don Uva e Virtus Bisceglie. I biancogialli non vanno oltre lo 0-0 nel match sul campo del Soccer Stornara; mentre i biancazzurri frenano il San Marco, terza forza della classe, con il risultato di 1-1.

Il Don Uva Calcio centra il terzo risultato utile consecutivo nella trasferta di Stornarella. Dopo due minuti di gioco i padroni di casa si rendono pericolosi con la progressione di Panelli che poi spreca da posizione defilata a pochi passi dalla porta. Chance da corner per gli ospiti al 25′ ma lo stacco di testa di Bruno si spegne a lato. Clamorosa occasione rocambolesca per il Don Uva a pochi istanti dall’inizio del secondo tempo, ma il salvataggio sulla linea di Caruso rimedia l’errore nella presa del portiere avversario ed evita il vantaggio della compagine biscegliese. Al 49′ la partita cambia decisamente con il cartellino rosso diretto ai danni di D’Addato, che costringe il Don Uva a restare in inferiorità numerica. La squadra di mister Muserra riesce comunque a gestire la situazione, portando a casa un prezioso punto grazie ad un’ottima solidità difensiva. I biancogialli salgono a quota 36 punti, mantenendo vive le speranze di un piazzamento ai playoff, in attesa del prossimo match casalingo contro un ostico avversario come la Virtus Mola.

Pareggio interno della Virtus Bisceglie nella sfida andata in scena al “Di Liddo” contro il San Marco, che dà continuità alle ultime buone prestazioni. Accade tutto nella seconda frazione, prima con il vantaggio dei foggiani firmato da Cacchione al 61′. Poi i biscegliesi rispondono all’83’ con la rete del solito Amorese, che permette alla squadra allenata da mister Di Corato di ottenere un importante punto ed agganciare il Capurso a 26 punti, in una classifica che si presenta davvero combattuta nella zona playout. Nel prossimo turno la Virtus, che sembra aver compiuto un reale cambio di passo nell’ultimo periodo, andrà a far visita al Real Siti, in un delicato scontro salvezza che dirà molto sul prosieguo della stagione biancazzurra.

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA