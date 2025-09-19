Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie chiamate a reagire dopo i ko dell’ultimo turno

Don Uva e Virtus Bisceglie chiamate a reagire nel terzo turno del girone A del campionato di Promozione, dopo che nella giornata precedente sono arrivate due sconfitte per le formazioni nostrane.

Queste cercheranno di redimersi nell’imminente weekend calcistico, in cui il Don Uva sarà ospite del San Marco alle 15:30 di sabato 20 settembre; mentre la Virtus Bisceglie ospiterà la Virtus Palese al Di Liddo domenica 21 , sempre alle 15.30 .

Per i biancogialli il match con il San Marco fa seguito ad una serie di due sconfitte, tra campionato e coppa, imposta dalla Soccer Trani fra domenica e giovedì. A questo periodo complicato il Don Uva dovrà rispondere con un buon risultato su un campo difficile come quello del San Marco, formazione che precede i biscegliesi in classifica, con quattro punti all’attivo; frutto di una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di campionato.

Virtus Bisceglie che approccia la sfida alla Virtus Palese dopo un inizio negativo in campionato, con due sconfitte in altrettante partite, ma dopo un incoraggiante pareggio esterno per 2-2 in coppa sul campo del Corato. Adesso per i biscegliesi sarà di vitale importanza mettersi in moto anche in campionato, trovando i primi punti e risalendo una classifica che è naturalmente molto corta, viste le poche partite giocate. Gli ospiti però sono degli avversari ostici, attrezzati ed esperti, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario del proprio girone: servirà allora una prova gagliarda da parte dei ragazzi di mister Strippoli per poter centrare un grande risultato domenica.

