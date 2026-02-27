Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie cercano un altro passo verso la salvezza

Don Uva e Virtus Bisceglie cercano un altro passo verso la salvezza in questo 26° turno del girone A del campionato di Promozione. I biancogialli se la vedranno domenica alle 11:15 al Di Liddo contro l’Atletico Gargano, mentre alle 11:00 la Virtus sarà ospite del Borgorosso Molfetta.

Per gli uomini di mister Carlucci è un periodo negativo, che li ha visti scivolare lentamente in classifica fino a doversi confrontare con una situazione che sembrava lontana solo poche giornate fa. Adesso per i biancogialli sarà necessario tornare alla vittoria e sfruttare il fattore campo, anche alla luce della posizione degli avversari: l’Atletico Gargano è a quota 30 punti e occupa l’ultima posizione della griglia play-out, da cui il Don Uva dista quattro lunghezze e che deve tenere a debita distanza.

Per la Virtus si tratta di un vero e proprio scontro diretto: biancazzurri e biancorossi sono appaiati a 32 punti ed entrambe le formazioni distano due punti dalla zona play-out. Per la formazione nostrana sarà fondamentale dare continuità al successo casalingo contro la Virtus Andria della scorsa settimana e sfruttare i numerosi incroci salvezza di questo turno per guadagnare punti sulle dirette concorrenti.

Foto di Cristina Pellegrini