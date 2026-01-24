Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie cercano continuità in due impegni ostici

Dare continuità alle splendide vittorie di domenica scorsa. È con questo obiettivo che tornano in campo, domani pomeriggio alle ore 15, Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente contro Noicattaro e Lucera match valevoli per la ventunesima giornata del campionato di Promozione.

Impegno in trasferta per gli uomini di mister Carlucci che, agganciata la zona playoff, puntano a fare bottino pieno anche sul neutro dello “Scirea” di Bitritto, domicilio del Noicattaro. Una sfida ostica per i biancogialli contro una formazione reduce dal pareggio esterno contro il fanalino di coda Virtus Andria ma fin qui in grado di disputare un campionato soddisfacente considerando anche lo status di neopromossa dalla Prima Categoria. I baresi, infatti, hanno fin qui conquistato 26 punti, un bottino sufficiente a issarsi poco sopra la zona playout, e sono imbattuti da ben nove turni. Inoltre, nel match d’andata, il Noicattaro riuscì ad espugnare il “Di Liddo” con un rotondo 0-2 grazie alle reti di Fieroni e Caldarulo al termine di una gara condotta con grande autorevolezza. L’auspicio in casa Don Uva è quello di riscattare lo stop dell’andata e al contempo proseguire la striscia positiva per alimentare il sogno di un posto nei playoff di fine stagione. L’arbitro designato per la sfida è Luigi Accoto di Casarano coadiuvato dagli assistenti Andrea La Daga e Eliseo Francesco Pio Miraglia entrambi provenienti da Foggia.

Sempre alle ore 15, tra le mura amiche del “Di Liddo”, punta al successo anche la Virtus di mister Bovino che riceve la visita del Lucera. Una partita da prendere con le pinze per i biancazzurri al cospetto di un avversario reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Norba Mola e appaiata in classifica ai biscegliesi a quota 28 punti. L’occasione però sembra favorevole alla Virtus Bisceglie in quanto i foggiani non stanno vivendo il miglior momento della stagione essendo a secco di vittorie da ben sette giornate con l’ultimo successo datato 30 novembre 2025 in casa contro l’Atletico Apricena. Nonostante questo i biscegliesi devono assolutamente approcciare la partita nel modo migliore considerando anche la qualità della rosa del Lucera nella quale spicca la presenza del classe 2007 Innocent, fin qui autore di nove reti tra campionato e coppa e vera e propria sorpresa del torneo. Il match d’andata, disputato lo scorso 28 settembre, si concluse in parità in virtù delle reti di Di Franco per i biscegliesi e di Sementino per i foggiani. La gara tra Virtus Bisceglie e Lucera sarà diretta dall’arbitro Alessandro Biagio Magnifico di Bari e dagli assistenti Marco Parisi di Taranto e Giuseppe Gargano di Bari. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)