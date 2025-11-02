Un pareggio ed un ko. E’ questo il bilancio delle gare di Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di oggi 2 Novembre in occasione della nona giornata del campionato di Promozione girone A.
Sconfitta esterna per il Don Uva battuto per 3-0 dall’Atletico Gargano nel match disputatosi al “Riccardo Spina” di Vieste. In virtù del ko maturato in terra garganica, i biancogialli restano in piena zona playout con 7 punti. Domenica prossima, al “Di Liddo” arriverà la Rinascita Rutiglianese.
Pari e rimpianti per la Virtus Bisceglie che, al “Di Liddo” impatta per 2-2 con il Borgorosso Molfetta. I virtussini sbloccano il risultato al 15′ con Dell’Olio, il quale mette a segno una doppietta al 22′. In pieno recupero, il Borgorosso accorcia le distanze con Vitale. Nella ripresa, al 18′ gli ospiti azzerano lo svantaggio con Stefanelli. I biscegliesi proseguono la striscia positiva di risultati e salgono a quota 12 lunghezze. Domenica prossima derby della BAT con la capolista Soccer Trani.
CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A
Foto: Don Uva Bisceglie