Turno di campionato indigesto per Don Uva e Virtus Bisceglie entrambe uscite sconfitte dai rispettivi match disputati con Corato e Real Siti valevoli per la ventitresima giornata del torneo di Promozione girone A.
I biancogialli del Don Uva soccombono in trasferta 3-0 contro la compagine neroverde. Le reti, siglate tutte nella ripresa nel giro di 12 minuti, portano la firma di Scardigno (su rigore), Campitiello e Quercia. Per il Don Uva si tratta della decima sconfitta stagionale e resta al quinto posto con 33 punti. I ragazzi di Carlucci opsiteranno domenica prossima il San Severo.
Non sorride nemmeno la Virtus Bisceglie battuto in casa per 2-0 dal Real Siti. Ospiti in vantaggio dopo 3′ con Pugliese il quale batte Musacco con una precisa conclusione dai 20 metri. La Virtus, in apertura di ripresa, sfiora il pareggio con l’estremo virtussimo autore di un calcio di punizione respinto sulla linea dai giocatori del Real Siti. Va meglio a Pugliese che al 59′ sigla la doppietta personale. A seguito del risultato in questione, i biscegliesi restano in piena zona playout a 29 punti e domenica si recheranno ad Apricena per affrontare la squadra locale.
CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A
Foto: Cristina Pellegrini