Promozione: domenica da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Domenica da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie entrambe sconfitte negli incontri valevoli per il diciannovesimo turno del campionato di Promozione girone A.

Pesante ko interno per i biancogialli battuti per 4-0 dal San Marco nell’anticipo delle ore 11.30. Le reti della squadra ospite portano la firma di Cacchione (doppietta), Dragano e Salerno. I biscegliesi restano a quota 30 punti e domenica prossima si recheranno nella tana del Football Club Capurso.

Trasferta indigesta per la Virtus Bisceglie che cede per 2-0 contro il Santeramo in virtù delle reti siglate da Pasqualicchio al 38′ del primo tempo e Telesca tre minuti più tardi. I virtussini rimangono a 15 lunghezze e, nel prossimo turno, se la vedranno con la Soccer Trani.

CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini