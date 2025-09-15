Promozione: domenica amara per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Seconda giornata di campionato da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie che, nel secondo appuntamento valevole per il girone A di Promozione, raccolgono due sconfitte contro Soccer Trani e Atletico Gargano.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11 i biancogialli di mister Carlucci cadono in casa al “Ventura” contro i tranesi in un derby molto combattuto, deciso da una rete in apertura di Lucarelli. Davanti ad una buona cornice di pubblico l’equilibrio del match si spezza alla prima occasione utile. Al 7’, infatti, gli ospiti passano in vantaggio al termine di una bellissima azione corale culminata in un cross da sinistra sul quale Lucarelli beffa tutta la difesa biscegliese e tutto solo trafigge Troilo con una conclusione dal cuore dell’area di rigore. Lo svantaggio non demoralizza il Don Uva che per tutto l’arco del primo tempo prova a riequilibrare la sfida sbattendo sul muro difensivo tranese. L’occasione potenzialmente più nitida si manifesta nel finale di frazione quando Conte viene chiuso sul più bello poco prima di servire Petrignani.

Anche l’avvio di ripresa vede i padroni di casa arrembanti e decisi a cercare il pari, ma i due tentativi su calcio piazzato di Bruno vengono neutralizzati dal portiere ospite Straziota. Sul fronte opposto il più pericoloso è sempre Lucarelli che al 58’ impegna severamente Troilo con rasoterra velenoso. L’inerzia del match sembra poter cambiare nell’ultimo quarto di gara quando Becerri, appena entrato tra le fila dei tranesi, impiega appena otto minuti per lasciare i suoi in inferiorità numerica. L’uomo in più dà ancora più energie al forcing biscegliese, ma le chance costruite nel finale da Petrignani e Conte non sortiscono alcun effetto consentendo alla Soccer Trani di uscire dal “Ventura” con tre punti molto importanti.

Sconfitta anche per la Virtus Bisceglie che sul difficile campo dell’Atletico Gargano cede per 1-0 non riuscendo ancora a muovere la classifica dopo centottanta minuti di gioco. Decide l’incontro il bellissimo gol di Lacerri all’11’. Il gol a freddo subito dai biscegliesi condiziona la prima parte di gara dei ragazzi di mister Strippoli che faticano a costruire pericoli nel segmento iniziale della sfida. Al 25’, però, la Virtus spreca la chance per il pareggio: ripartenza di Papagni e lancio per Patierno che, in una situazione di due contro uno, sbaglia la misura del passaggio vanificando una ghiottissima occasione. Cinque giri di lancette più tardi ospiti ancora pericolosi con una punizione di Papagni che, deviata dalla barriera, diventa insidiosissima per il portiere di casa. Nel finale di frazione è invece Moscelli in due circostanze a sfiorare il pareggio calciando fuori due chance colossali.

Nella ripresa i ritmi della sfida calano vistosamente complice il grande caldo. I due tecnici, quindi, decidono di operare diversi cambi per cercare di rialzare i giri del motore. Tra le fila dei biscegliesi gli ingressi di Perlino, Camporeale, Trawaly e Dell’Olio consentono ai biancazzurri di mantenere il pallino del gioco e di rendersi pericolosi al fine di riequilibrare la gara. A sette minuti dal novantesimo solo una bella parata di Curci con il piede nega il meritato pareggio alla Virtus, circostanza che precede di poco l’annullamento del gol di Trawaly da parte del direttore di gara. Nel recupero concesso dall’arbitro la difesa garganica si chiude con ordine non consentendo ai biscegliesi di costruire ulteriori pericoli. Finisce dunque 1-0 per i padroni di casa che colgono tre punti preziosi per il prosieguo del torneo.

Il campionato ora lascia spazio alle gare d’andata del primo turno di Coppa Puglia, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 settembre prossimi. Nella giornata di mercoledì andrà nuovamente in scena la sfida tra Don Uva e Soccer Trani, mentre il giorno successivo la Virtus Bisceglie sarà di scena sul campo del Corato. Per quanto concerne il campionato, nel prossimo turno: il Don Uva sarà ospite del San Marco nell’anticipo in programma sabato 20 settembre, mentre la Virtus riceverà la visita della Virtus Palese domenica 21 settembre. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO 1971)

