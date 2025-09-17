Neanche il tempo di smaltire le fatiche del turno di campionato che Don Uva e Virtus Bisceglie saranno nuovamente in campo per il primo turno della Coppa Italia Promozione.
Questo pomeriggio alle ore 15:30 il Don Uva ospita nuovamente la Soccer Trani, questa volta al ”Di Liddo”. Le due compagini si ritrovano esattamente tre giorni dopo il match di campionato nel quale i tranesi si sono imposti 0-1 al “Ventura”. Un modo anche per saggiare la condizione generale degli uomini a disposizione di mister Carlucci contro un avversario di spessore.
Impegno in trasferta invece domani, 18 settembre ore 15.30, per la Virtus Bisceglie che rende visita al Corato. Si gioca al “Fausto Coppi” di Ruvo un confronto tra due squadre alla ricerca della prima vittoria in stagione. Biscegliesi ancora fermi al palo nel girone A di Promozione dopo i ko rimediati contro Molfetta e Atletico Gargano. Sul fronte neroverde due pareggi, sempre per 1-1, rimediati con Lucera e sul campo del Molfetta.
Le gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione sono previste per il prossimo 2 ottobre. (Credit foto: Sergio Porcelli)