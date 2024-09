Promozione: buon punto per il Don Uva, la Virtus cade contro il Trani / CLASSIFICA

Giornata in chiaroscuro per le portacolori del calcio biscegliese impegnate nel campionato di Promozione che nei match valevoli per la terza giornata del torneo raccolgono un pareggio ed una sconfitta.

Al “Di Liddo”, nell’anticipo mattutino delle ore 11, Don Uva e Capurso si dividono la posta in palio impattando per 0-0 al termine di un match molto combattuto. I biancogialli di mister Capurso giocano con buona personalità contro un avversario di ottimo livello, protagonista di un campionato di vertice nella scorsa stagione e competitivo anche in questo avvio di torneo. Anche i baresi provano in tutti i modi a superare l’attenta difesa biscegliese e il risultato è la diretta conseguenza di un match che rispecchia l’ottimo momento delle due squadre che dopo duecentosettanta minuti di gioco restano imbattute, con una vittoria e due pareggi ciascuna, e proiettate nei piani alti della classifica.

Secondo stop consecutivo per la Virtus Bisceglie, scesa in campo sul neutro del “Poli” di Molfetta nel posticipo delle ore 19.30 contro il Soccer Trani. La compagine del tecnico De Tommaso cade sotto i colpi della formazione di casa per 3-0. Il Trani è abile ad aprire le marcature nel finale della prima frazione con il sigillo di Jeladze che indirizza la partita. Gli ospiti, infatti, rientrano in campo determinati a riequilibrare la sfida ma i tranesi amministrano con grande autorevolezza la partita gestendo il vantaggio ottenuto nella prima frazione. Nemmeno i cambi operati dalla panchina biscegliese riescono ad incidere sul match e così i padroni di casa colpiscono altre due volte nel cuore della ripresa prima con Milzini e, successivamente ancora con Jeladze che sigla la doppietta personale e fissa il risultato sul definitivo 3-0.

In virtù dei risultati odierni il Don Uva sale così a 5 punti in graduatoria mentre la Virtus Bisceglie resta ferma a quota 3. Nel prossimo turno, in programma domenica 29 settembre, i biancogialli ospiteranno la capolista Audace Barletta mentre la Virtus sarà di scena sul campo del fanalino di coda Molfetta Sportiva. (FOTO: PAGINA UFFICIALE SOCCER TRANI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE