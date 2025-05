Promozione: brusche frenate per Don Uva e Virtus Bisceglie

Giornata da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie, impegnate nel penultimo turno del girone A di Promozione Pugliese. I biancogialli si arrendono 1-0 sul campo del Real Siti, stesso risultato anche per i biancazzurri nel match casalingo contro il Soccer Stornara.

Lo stop di misura subito dal Don Uva nella trasferta contro il Real Siti, rimanda il discorso salvezza all’ultima giornata di campionato. La sfida è decisa dalla rete realizzata da Ventura al 79′, che consente ai padroni di casa di conquistare la salvezza matematica. Ora la squadra di mister Muserra si gioca tutto nel prossimo impegno casalingo contro la Virtus Palese. Al momento i biancogialli risultano salvi a quota 44 punti, ma servirà una vittoria per assicurarsi un piazzamento tranquillo in graduatoria, indipendentemente dai risultati delle compagini avversarie.

Stop interno per la Virtus Bisceglie tra tante recriminazioni per via di una gestione arbitrale discutibile. Il gol ospite di Rotondo al 48′ sugli sviluppi di un calcio di punizione, regala il successo allo Stornara che permette il sorpasso in classifica sui biancazzurri. Al momento il gruppo guidato da mister Di Corato è inchiodato a quota 41 punti in piena zona playout. Solo una vittoria esterna nell’ostica trasferta contro il Mola, consentirebbe ai biscegliesi la possibilità di ottenere la salvezza diretta.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO UFFICIO STAMPA DON UVA