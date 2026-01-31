Promozione: domenica derby biscegliese tra Don Uva e Virtus

La ventiduesima giornata del campionato di Promozione girone A coincide con la stracittadina tra Don Uva e Virtus Bisceglie che si giocherà domenica 1 Febbraio alle ore 11.00 allo stadio “Gustavo Ventura”.

Si prospetta, come ogni derby, una gara aperta ad ogni risultato con le due squadre che hanno un punto di differenza (30 per il Don Uva contro i 29 della Virtus) e puntano a portare a casa un risultato positivo per raggiungere i propri obiettivi. I biancogialli per dare continuità alla striscia positiva di risultati casalinghi mentre la Virtus per proseguire l’imbattibilità che dura dal mese di dicembre e replicare la vittoria ottenuta all’andata (2-0 con le reti siglate da Patierno).

Luigi Bruno di Lecce è il direttore di gara designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Gianmarco Spagnulo di Lecce e Luigi Paciulli di Bari.

Foto: Cristina Pellegrini