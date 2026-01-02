Promozione: anticipi al mattino per Don Uva e Virtus nel primo appuntamento del 2026

Il primo appuntamento del 2026 coincide con un doppio incrocio sull’asse Bisceglie-Molfetta. Don Uva e Virtus Bisceglie scenderanno in campo domenica 4 gennaio entrambe alle ore 11.00, per affrontare due compagini molfettesi nel primo turno di ritorno del campionato di Promozione girone A.

I biancogialli di Carlucci ospiteranno al “Di Liddo” il Borgorosso Molfetta mettendo nel mirino il terzo successo consecutivo per proseguire la striscia di imbattibilità che dura da sette gare e avvicinarsi al quinto posto che dista una lunghezza. Non sarà semplice in quanto la squadra molfettese è reduce dal pareggio esterno con il Lucera e punta a vendicare la sconfitta interna rimediata nel match d’andata (3-2 per il Don Uva). Tre i punti di distacco tra le due contendenti con il Don Uva che ha ottenuto 26 punti contro i 23 dei biancorossi. In occasione del match il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, in conformità al parere espresso dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Molfetta.

Alla stessa ora toccherà alla Virtus Bisceglie di scena al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare la Molfetta Calcio. Una gara che si prospetta aperta ad ogni risultato in quanto sono in palio punti pesanti per mantenere la categoria. Tuttavia, se i virtussini si trovano attualmente in una zona più tranquilla non si può dire lo stesso per i biancorossi i quali occupano la terzultima posizione in graduatoria con 18 punti. (3 in meno della Virtus). All’andata i molfettesi si imposero per 2-0. (credit foto: Cristina Pellegrini)