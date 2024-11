Primo storico successo in C1 per il TT Dolmen Bisceglie, ottimi spunti anche dai regionali

Un weekend davvero ricco di soddisfazioni per il tennis tavolo cittadino, capace di raccogliere ben quattro vittorie su cinque con le proprie squadre impegnate nei vari campionati, con la ciliegina sulla torta del primo storico successo in Serie C1 per la Tennis Tavolo Dolmen Bisceglie.

È stato necessario attendere cinque giornate ma alla fine è arrivata la prima vittoria a livello nazionale della formazione biscegliese composta da Davide Troilo, Corrado Palumbo e Luigi Antonio Amati, capace di superare per 5-2 la Serveco TT Olimpia Martina nel quinto appuntamento del torneo di Serie C1. Un’affermazione importante per il team che dà morale, rilancia le ambizioni per la stagione e, soprattutto, muove la classifica dopo un inizio difficile. Il modo migliore per approcciare la sosta, infatti, il campionato si ferma sino a metà dicembre lasciando spazio ai tornei di qualificazione per i campionati italiani e per diversi tornei Open, di 4^ categoria in provincia di Caserta e di 5^ e 6^ categoria in calendario a Santeramo in Colle il prossimo 30 novembre, oltre al torneo nazionale giovanile under 17 e 19 in programma a Terni ad inizio dicembre.

Le buone notizie sono arrivate anche dai campionati regionali con il successo in Serie C2 per la TT Dolmen Lorusso Cucine & Design che ha superato la TT Meco Corato al termine di una sfida tiratissima conclusasi sul 4-3 in favore dei biscegliesi. La vittoria ottenuta consente alla squadra formata da Pasquale Di Ceglie, Francesco Palumbo e Matilde Ingravalle di staccare gli avversari diretti in classifica e di issarsi al secondo posto della graduatoria, trascinata da uno straordinario Pasquale Di Ceglie con il 90% di vittorie in stagione.

In Serie D2, invece, il bottino recita due successi ed una sconfitta per le portacolori cittadine con il TT Dolmen La Taverna Del Duca che supera per 4-3 il Circolo Molfetta A consolidando il primato nel girone B. Un primo posto certificato dall’ottimo andamento della squadra fin qui in grado di vincere 29 dei 35 match disputati, un dato che dimostra la superiorità del quartetto biscegliese. Nello stesso girone è arrivato l’unico stop della giornata con il 6-1 rimediato dal TT Dolmen Pizzeria La Fontana contro il Circolo Molfetta B. La squadra resta così a secco di punti all’ultimo posto della graduatoria pur mostrando segnali di crescita. Nel raggruppamento C, infine, è da segnalare la rotonda vittoria per 7-0 colta dal TT Dolmen Thermo Trans ai danni della TT Nuova Pavimenti Corato, un successo che vale l’aggancio al terzo posto per il team biscegliese.