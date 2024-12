Primo storico punto in Terza Categoria per l’Atletico Bisceglie

In una partita ricca di emozioni, in cui nei minuti finali è successo davvero di tutto, l’Atletico Bisceglie conquista il primo punto della sua storia pareggiando 1-1 contro la New Carpediem Barletta, nel match valido per la quinta giornata di Terza Categoria.

La sfida andata in scena al Di Liddo viene approcciata meglio dagli ospiti, che dopo un quarto d’ora colpiscono la traversa. Successivamente i padroni di casa reclamano due rigori, prima ai danni di Baldini e poi su Brindicci lanciato a rete, ma il direttore di gara lascia correre in entrambi i casi. Il secondo tempo non regala particolari sussulti fino a quando al minuto 80 viene concesso un calcio di rigore a favore della compagine barlettana. Digiacomantonio si presenta sul dischetto, ma si fa neutralizzare il tiro dall’estremo difensore biscegliese Lavacca. In pieno recupero l’Atletico Bisceglie trova il vantaggio con il tap-in di Thiago sul tiro di Leo Leuci respinto dal portiere avversario. Quando tutto sembrava presagire alla prima vittoria per la squadra allenata da mister Lionetti, gli ospiti ristabiliscono la parità appena due minuti più tardi con la rete di Ricci. Infine al 96′ il subentrato Loconte sfiora il gol che sarebbe valso i tre punti. Dopo un finale al cardiopalma, l’Atletico Bisceglie deve accontentarsi del pareggio, che comunque consente di muovere la classifica. Nel prossimo turno di campionato la squadra è attesa dal difficile impegno sul campo della capolista Pol. Trani.