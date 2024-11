Primo stop stagionale per la Sportilia Volley

Dopo due vittorie, la Sportilia Volley Bisceglie rimedia la prima sconfitta in campionato nel match casalingo contro la Nelly Volley Barletta, valido per la terza giornata del girone A di Serie D. Al PalaCosmai la compagine barlettana si impone con un netto 0-3.

Le biancazzurre perdono il primato in classifica nello scontro al vertice contro la Nelly Volley Barletta. Le ospiti approcciano il match decisamente meglio sfruttando i numerosi errori delle padrone di casa e aggiudicandosi il primo set 15-25. Nel secondo set le biscegliesi partono con il piede giusto, realizzando un vantaggio di ben sette lunghezze. Non si fa attendere la rimonta delle avversarie, che si dimostrano letali in battuta e concretizzano il sorpasso nel finale di set, portato a casa con il punteggio di 23-25. Nella terza frazione le ragazze allenate da coach Nuzzi hanno tentato una reazione, che però si è rivelata troppo timida per ricucire il gap sulla Nelly Volley, che ha chiuso il set con un punteggio di 17-25. Ora Alessia Simone e compagne avranno l’occasione di rifarsi nel prossimo incontro sul campo dell’Edilizia Habitat Altamura previsto per domenica prossima alle ore 18:30.