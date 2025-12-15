Prima vittoria stagionale per il Bisceglie Rugby che domenica scorsa a Catania ha superato 5-15 le avversarie del Rugby I Briganti in occasione della quarta giornata di Serie A femminile, girone 3.
Le “bees” approcciano bene alla gara dimostrando da subito alcuni progressi frutto del lavoro svolto nelle scorse settimane. Una buona organizzazione di gioco in fase difensiva è stata la base per andare poi a meta al 15’ della prima frazione di gioco grazie ad Alessandra Pedone. Buona la fase di non possesso da parte delle biscegliesi capaci di costringere le avversarie a trovare soluzioni di gioco sempre ben contrastate. Al 25’ le siciliane trovano, però, la meta che vale il 5-5, ma che non demoralizza Letizia Valente e compagne.
Nella ripresa il confronto rimane sul filo dell’equilibrio, rotto al 20’ dalla giovanissima Giorgia Bufano che va a meta riportando avanti le pugliesi. In una prestazione di squadra ben oltre la sufficienza, menzione merita Helsa Cardella e le due esordienti under 18 Federica Livan e Debora Valente. Al 30’ la meta di capitan Lucia D’Addato porta il Bisceglie Rugby ad allungare il parziale di 5-15 che rimarrà tale sino al triplice fischio.
Una giornata speciale per il club presieduto da Antonio Pedone con che ha indossato la nuova maglia e dedicato il successo alla compagna Fabiana Chiarappa.
(Credit foto: Bisceglie Rugby)