Primo rinforzo per i Lions Bisceglie: in arrivo Leonardo Di Dio

Dopo aver archiviato l’eliminazione ai quarti di finale Playoff, i Lions Bisceglie sono già al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie B2. Il primo innesto di mercato è il play-guardia Leonardo Di Dio, pronto ad arricchire il roster nerazzurro.

Il cestista classe 2000 Di Dio si è messo particolarmente in luce lo scorso anno tra le fila del Basket School Messina, con cui ha realizzato numerosi punti in ogni match. L’esterno siciliano, primo acquisto della società del presidente Nicola Papagni, potrà assumere un ruolo da protagonista con i biscegliesi. Coach Vito Console potrà contare su un atleta dall’indiscutibile talento, capace di imprimere un salto di qualità necessario per ottenere un miglior rendimento la prossima stagione. L’attività di costruzione del roster, affidata al direttore sportivo Sergio Di Nardò, prosegue a pieno ritmo con l’obiettivo di allestire un gruppo all’altezza delle aspettative.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI