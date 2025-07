Primo rinforzo in casa Bisceglie Calcio: ufficiale l’arrivo di Giuseppe Lopez

Il Bisceglie Calcio mette a segno il primo grande colpo di mercato: si tratta del bomber di razza classe 1997 Giuseppe Lopez, reduce da una stagione da protagonista con il Barletta in cui ha conseguito la promozione in Serie D.

Il calciomercato estivo nerazzurro si apre con l’acquisto di un veterano nel mondo dilettantistico, capace di collezionare oltre 200 presenze in carriera tra Serie D ed Eccellenza. Nel corso degli anni l’attaccante ha vestito le maglie di Martina, Brindisi, Fasano, Team Altamura, Cassino, Manfredonia, Molfetta e Barletta. Nell’ultima annata in biancorosso è entrato nel tabellino dei marcatori ben 24 volte, trascinando la squadra al salto di categoria. Ora il centravanti è pronto per guidare il reparto offensivo biscegliese attraverso il suo innato istinto del gol, che potrà regalare numerose soddisfazioni a mister Di Meo.