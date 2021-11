Primo punto stagionale in B2 per Sportilia, vetta solitaria Star Volley in C / CLASSIFICHE

Continua con fortune alterne il percorso nei rispettivi campionati per Sportilia Bisceglie e Star Volley, ieri scese in campo.

In Serie B2 Sportilia ha fatto visita al Pagliare Volley in occasione della sesta giornata del girone L. Gara equilibrata con le ragazze di coach Nicola Nuzzi subito determinate nel portare il match dalla propria parte. Biscegliesi che dando continuità vincono il primo set 19-25. Nel secondo periodo la matricola marchigiana reagisce impattando subito la gara portandosi poi in vantaggio per 2-1 con un doppio parziale di 25-19. Lo spettro di una nuova sconfitta scuote Ottomano e compagne che sfoderano un quarto set di grande intensità e precisione con un allungo constante che porta al 14-25 finale e gara al tie-break. A spuntarla nel quinto e decisivo set sono le padrone di casa 15-11. Sportilia che ha la consolazione di aver ottenuto il primo punto stagionale con le più dirette inseguitrici avanti di tre lunghezze.

Prosegue spedito, invece, il percorso di Star Volley che rifila un secco 3-0 alla Brio Lingerie Cerignola nella terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Davanti ad un pubblico numeroso presente al PalaDolmen le biscegliesi approcciano bene al match andando subito sul +5 a metà primo set per poi portarlo a casa 25-23. Nel secondo periodo più equilibrio con l’iniziale scatto Star Volley recuperato e superato da Cerignola. Il pesante parziale di 11-2 per Dominko e compagne ristabilisce l’ordine in campo che porta alla vittoria del secondo set (25-19). All’alba del terzo set le nerofucsia fuggono subito sul 10-4. Cerignola prova a ricucire lo strappo sino al 12-8, ma Star Volley non ha concesso altro, grazie al lavoro di Elisabetta Todisco in ricezione e in difesa. Star Volley porta a casa anche il terzo set 25-19 rimanendo da sola in vetta al girone. (Foto: Sergio Porcelli)

