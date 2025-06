Primo innesto per la Diaz, arriva la firma dello spagnolo Jesus Salguero

Operazione in entrata di grande spessore per la Diaz che, dopo le conferme dei giorni scorsi, ha ufficializzato nella giornata di ieri l’ingaggio del laterale spagnolo classe 2002 Jesus Salguero Segura.

Un colpo importante per i biancorossi, capaci di assicurarsi uno dei protagonisti del futsal pugliese nell’ultima stagione. Infatti Salguero Segura, nonostante la giovane età, si è rivelato uno dei calcettisti più decisivi dell’intera Serie C1 chiudendo l’ultimo campionato con la maglia del Veglie con l’impressionante score di quaranta reti e trenta assist, numeri che testimoniano le grandi qualità dello spagnolo sia in fase realizzativa sia la sua capacità di giocare con la squadra. L’incognita più grande per Salguero Segura, tuttavia, è rappresentata dal salto di categoria un aspetto che non spaventa il classe 2002 che si è detto entusiasta del suo approdo a Bisceglie. “Sono molto felice di essere un giocatore della Diaz”. – queste le prime parole del laterale spagnolo ai microfoni ufficiali del club – “Dopo aver valutato tutte le offerte, ho deciso di venire qui per il livello mostrato dalla squadra nell’ultima stagione. […] Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei compagni e dare tutto per questi colori”. (FOTO: UFFICIO STAMPA DIAZ BISCEGLIE)