Primo impegno dell’anno per i Lions Bisceglie, che tra le mura amiche del PalaDolmen affronteranno Ozzano, con la palla a due fissata alle 18:00 di oggi 7 gennaio; in cerca di un risultato che possa rappresentare un buon inizio di 2024 e possa essere di buon auspicio per la restante parte di stagione di Serie B Nazionale Old Wild West.

I padroni di casa vengono da un periodo difficile; ma la volontà di tutto l’ambiente è quella di rialzare la testa e risalire la classifica, come testimoniano l’impresa sfiorata sul parquet della Cestistica San Severo e gli innesti di Suppi e Fontana.

Per farlo però i ragazzi di coach Fabbri dovranno vedersela contro Ozzano, formazione attualmente all’ultimo posto in classifica, col medesimo record dei Lions, 4 vinte e 12 perse; e con all’attivo un solo successo esterno. Gli ospiti hanno vissuto un cambio in panchina, con Augusto Conti che ha preso il posto di Gabriele Giuliani, e il cui roster si fonda sulle certezze Piazza e Cortese; e che può contare anche su Joel Myers, figlio di Carlton, leggenda del basket italiano e portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Sidney 2000.

Primo impegno dell’anno per i Lions Bisceglie che sarà arbitrato da Davide Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco) e Roberto Fusari di San Martino Siccomario (Pavia). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (segnapunti), Francesco Settembre di Gravina (cronometrista) e Antonio Rosucci di Bari (addetto ai 24”).