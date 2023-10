Prima vittoria in trasferta per i Lions, battuta Padova / CLASSIFICA

Prima vittoria in trasferta per i Lions, che si impongono per 81-92 sulla Virtus Padova nella domenica del Palaberta di Montegrotto Terme, nell’incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B nazionale Old Wild West; centrando così anche la seconda vittoria di fila.

La squadra di coach Fabbri realizza oltre 90 punti per la terza partita consecutiva, ma soprattutto riesce finalmente a tirare con grandi percentuali dall’arco e, nonostante l’assenza del play titolare Saladini, viene trascinata da un Chiti in grande spolvero, autore di ben 29 punti.

I nerazzurri si sono da subito imposti, scavando diversi solchi nel punteggio durante lo svolgimento de match, permettendo però sempre agli avversari di riaprire la contesa con dei parziali da oltre 10 punti; come quando al rientro dagli spogliatoi hanno concesso ai padroni di casa un 13-0, che però non ha scoraggiato Cepic e compagni. Il turning point è stato il momento dell’espulsione del coach avversario De Nicolao nel terzo periodo, momento chiave nella rimonta condotta dai nerazzurri, che mantenendo i nervi saldi ha saputo riportare dalla loro le sorti dell’incontro, con un ultimo quarto da manuale: 21 punti segnati a fronte degli appena 9 concessi, con il parziale finale di 81-92 che vale la pima vittoria in trasferta per i Lions



PADOVA-LIONS BISCEGLIE 81-92

Padova: Antelli 9, Cecchinato 23, Schiavon, Ferrari 20, Molinaro 8, Scanzi 10, Bianconi 6, Osellieri 5, Ius. N.e.: Zanetti, Padovani, Guevarra. All.: De Nicolao.

Lions Bisceglie: Chessari 7, Chiti 29, Abati Tourè 7, Cepic 17, Dip 4, Ouandie 21, Ragusa 7, Maralossou. N.e.: Turin, Saladini. All.: Fabbri.

Arbitri: Licari di Marsala (Trapani) e Rubera di Bagheria (Palermo).

Parziali: 18-23; 43-42; 72-71.

Note: nessun uscito per cinque falli. Espulso coach De Nicolao per proteste al 24’30”.

Tiri da due: Padova 21/44, Bisceglie 16/38.

Tiri da tre: Padova 9/23, Bisceglie 13/27. Tiri liberi: Padova 12/17, Bisceglie 21/26. Rimbalzi: Padova 42, Bisceglie 35.

Assist: Padova 13, Bisceglie 11.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA