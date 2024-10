Prima vittoria stagionale del Futbol Cinco, parte bene in C2 il Nettuno / RISULTATI E CLASSIFICA

Turno di campionato più che positivo per Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 5 ottobre.

I ragazzi di Tritto centrano la prima affermazione stagionale superando per 8-3 il Thuriae nella terza giornata del massimo torneo regionale grazie alla tripletta di De Cillis ed ai sigilli di Amato, L’Erario, Sinigaglia, Di Benedetto e Montarone. Con la vittoria in questione, i nerazzurri si portano a quota 3 e martedì sera, 8 ottobre, si recheranno nella tana del Cus Foggia vittorioso per 3-1 sul Ruvo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Buona partenza del Nettuno che batte per 5-3 l’Azetium Rutigliano nel turno inaugurale del campionato serie C2 in virtù della doppietta di Maurizio Valente e delle marcature di Federico Valente, Cangelli e Lamanuzzi. Biancazzurri che salgono a 3 punti e sabato prossimo saranno di scena a Monte Sant’Angelo ospite della compagine locale.

Foto: Ufficio stampa Nettuno