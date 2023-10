Prima vittoria per i Lions Bisceglie, sovrastata Imola / CLASSIFICA

Prima vittoria in Serie B Old Wild West per i Lions Bisceglie, nella domenica del PalaDolmen i ragazzi di coach Fabbri sovrastano la Andrea Costa Imola, battendola di ben 29 lunghezze, con un successo che può svoltare completamente la stagione nerazzurra.

Compagine biscegliese che parte subito forte, con un parziale iniziale di 15-3; e che non stacca mai il piede dall’acceleratore, allungando fino a 20 punti il distacco tra le squadre già a quattro minuti dalla fine del primo tempo. I nerazzurri questa volta escono bene dagli spogliatoi, risolvendo così una problematica delle precedenti uscite, e continuano ad imporsi sugli avversari; toccando il +25 nella terza frazione di gioco, potendo così dare spazio anche ad elementi solitamente meno coinvolti nelle rotazioni. Dopo aver toccato addirittura i 35 punti di vantaggio, i Lions chiudono il match con un secco 99-70, esaltato dalle prove di Cepic, 4/5 dall’arco e 9/12 dal campo, e Chiti, autore di 23 punti e 8 rimbalzi.

Prima vittoria per i Lions Bisceglie, che però dovranno ancora migliorare nel tiro dalla lunga distanza, in vista della sfida di domenica prossima, quando i nerazzurri saranno ospiti della Virtus Padova.

LIONS BISCEGLIE-ANDREA COSTA IMOLA 99-70

Lions Bisceglie: Saladini 13, Chiti 23, Ouandie 21, Cepic 25, Dip 7, Ragusa 4, Chessari 4, Tourè 2, Maralossou, Turin, Santoro. All.: Fabbri.

Andrea Costa Imola: Drocker 16, Corcelli 13, Aukstikalnis 24, Crespi 6, Bresolin, Fazzi 4, Martini 4, Marangoni 3, Sorrentino. N.e.: Ronchini. All.: Di Paolantonio.

Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro (Pesaro e Urbino) e Iaia di Brindisi.

Parziali: 19-15, 46-30, 72-43.

Note: uscito per cinque falli Chessari.

Tiri da due: Bisceglie 19/34, Imola 14/34.

Tiri da tre: Bisceglie 10/30, Imola 7/24.

Tiri liberi: Bisceglie 31/37, Imola 21/27. Rimbalzi: Bisceglie 46, Imola 34. Assist: Bisceglie 21, Imola 6

