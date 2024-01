Contro Ozzano prima vittoria dell’anno per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

Prima vittoria dell’anno per i Lions Bisceglie, che battono Ozzano per 74-63, arrivando così ad un tanto atteso risultato, per cui i ragazzi di coach Fabbri hanno lavorato duramente per settimane, impegnandosi a colmare le lacune mostrate nella prima parte dell’anno; e non sempre raccogliendo i frutti di questo lavoro, essendo stati i nerazzurri spesso ad un passo dalla vittoria, senza però coglierla, come nell’ultima uscita del 2023, sul parquet della Cestistica San Severo.

I nerazzurri partono male nel primo quarto, con un 2/10 iniziale che ha favorito gli ospiti; capaci di portarsi addirittura sul +11. I padroni di casa però si sono resi protagonisti di una grande prova d’orgoglio, che non solo ha permesso loro di recuperare lo svantaggio; ma addirittura di prendere le redini della contesa. Ed è così che, dopo un primo tempo chiuso 34-31 a favore dei nerazzurri, nel terzo quarto i padroni di casa hanno scavato il definitivo solco, che ha permesso loro di condurre il risultato fino all’ultimo possesso.

Il contributo di Maralossou sui due lati del campo, un preciso Chessari, un combattivo Cepic e gli acuti di Chiti e Rodriguez hanno indirizzato il risultato; la tripla del +16 di Tourè (57-41) in avvio di quarta frazione ha indirizzato la partita. Il collettivo di coach Conti, per effetto del 5/7 dal perimetro negli ultimi minuti, è risalito sul -10; ma ancora Rodriguez (al debutto casalingo), dalla lunga distanza, lo ha ricacciato indietro. L’ultimo sussulto sul -8 grazie a Bechi, ma ancora Rodriguez, e un gioco da tre punti dell’ottimo Chiti, hanno chiuso i conti; fra gli applausi dei sostenitori biscegliesi.

Prima vittoria dell’anno per i Lions Bisceglie, la quinta in Serie B Nazionale Old Wild West che dà chiare sensazioni: La rimonta alle posizioni più tranquille della classifica è appena cominciata, i Lions sono in netta crescita e hanno ancora larghissimi margini di miglioramento. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

LIONS BISCEGLIE-OZZANO 74-63

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 18, Chiti 18, Abati Tourè 7, Cepic 10, Dip 6, Chessari 13,

Maralossou 2, Ragusa. N.e.: Turin, Lanotte. All.: Fabbri.

Ozzano: Bechi 15, Balducci 2, Bastone 11, Ly-Lee 7, Filippini 8, Abega 13, Piazza 7, Martini. N.e.:

Mancini, Myers, Zambianchi. All.: Conti.

Arbitri: Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco) e Fusari di San Martino Siccomario (Pavia).

Parziali: 12-20, 34-31, 54-41.

Note: uscito per cinque falli Cepic.

Tiri da due: Bisceglie 17/35, Ozzano 14/36.

Tiri da tre: Bisceglie

9/27, Ozzano 9/19.

Liberi: Bisceglie 13/15, Ozzano 8/16.

Rimbalzi: Bisceglie 33, Ozzano 37.

Assist: Bisceglie 16, Ozzano 12.