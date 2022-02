Prima vittoria al PalaDolmen in B2 per Sportilia Bisceglie / CLASSIFICA

Tabù casalingo spezzato, con relativo abbandono dell’ultimo posto in classifica per Sportilia Bisceglie che nello scontro diretto con il Volley Pagliare, valido per il 17° turno, centra la prima affermazione in serie B2 al PalaDolmen cedendo la “maglia nera” del girone L alla Dannunziana Pescara.

Nel giorno del debutto in biancazzurro dell’esperta opposta Carmen Bellapianta, la compagine del presidente Grammatica sfodera una prova corale incoraggiante sotto il profilo sia tecnico sia caratteriale dando seguito ai riscontri positivi della trasferta di Corridonia ed aggiudicandosi tre punti d’oro.

In avvio coach Nuzzi si affida ad Arianna Losciale in regia, Bellapianta opposta, Nazzarini e De Nicolò in banda, Ottomano e Di Reda al centro, con Luzzi in qualità di libero. Le prime fasi del set d’apertura registrano diversi tentativi di allungo da parte del sestetto marchigiano (massimo vantaggio +4), prontamente rintuzzati dalle padrone di casa. Sul 14-17 Sportilia ritrova lucidità e determinazione per agganciare le avversarie a quota 17 prima dello sprint che ne sancisce il 25-20. Anche la seconda frazione è scandita da un sostanziale equilibrio, con ripetuti capovolgimenti di risultato: sul 16-17, però, Sportilia confeziona un break di 7-1, preludio al 25-20 con cui va in archivio il parziale. Nel terzo set si assiste alla reazione del sestetto marchigiano, costantemente avanti nel punteggio: Bisceglie si riporta in scia in un paio di circostanze (l’ultima sul 16-17), ma questa volta il rush conclusivo premia il Pagliare, che accorcia le distanze (18-25). Al cambio di campo Sportilia si presenta con le idee chiare e, beneficiando sia del brillante turno in battuta di Piera Losciale sia delle efficaci soluzioni offensive della De Nicolò, scava un solco considerevole fino al 13-3. Il margine resta ancora in doppia cifra (17-7), poi si assiste ad un generoso tentativo di rimonta del Pagliare (22-19), neutralizzato dai due muri vincenti di Arianna Losciale e di Noemi De Nicolò che archiviano la gara sul 3-1 tra l’entusiasmo del pubblico del PalaDolmen.

Intascato il secondo successo in stagione ed accorciato il ritardo dal Pescara 3 (quartultimo, ora distante 3 lunghezze), Sportilia tornerà subito al lavoro per preparare la dura trasferta di sabato prossimo sul rettangolo dell’imbattuta capolista Futura Teramo.

CLASSIFICA SERIE B2 GIRONE L

SPORTILIA BISCEGLIE – VOLLEY PAGLIARE 3-1

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, De Nicolò, A. Losciale, Ottomano, Bellapianta, Di Reda, Luzzi (L); P. Losciale; Massaro (L), Lamanuzzi, Roselli, Lo Basso, Todisco. All. Nuzzi.

VOLLEY PAGLIARE: Marcelli, A. Amatucci, Giuliani, Benigni, Imprescia, Calvaresi, Marcozzi (L); Smolenchenko, Travaglini; G. Amatucci. All. Petrelli.

ARBITRI: Romita e Nibali.

PARZIALI: 25-20, 25-20, 18-25, 25-21.