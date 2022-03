Prima trasferta stagionale per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0

Archiviato il brillante esordio di una settimana fa, con la vittoria per 6-0 su Angiulli, per lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è tempo di affrontare la prima trasferta stagionale, con la sfida al CT Andria per la seconda giornata del campionato di Serie C.

Per capitan Kikko Sasso e compagni sarà fondamentale tenere alta la concentrazione e confermare quanto di buono fatto vedere al debutto, con Mirgone che sembra essersi subito ambientato al meglio in questa sua nuova avventura e con Florez che ha ripreso il filo interrotto anni fa con un’altra vittoria.

La sfida tra CT Andria e Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è in programma domani, domenica 20 marzo a partire dalle ore 10.00.