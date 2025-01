Prima storica vittoria in Terza categoria per l’Atletico Bisceglie / CLASSIFICA

Prima storica affermazione in Terza categoria per l’Atletico Bisceglie che ieri sera in occasione del recupero di campionato ha superato 4-1 il Borgovilla Barletta.

Al Manzi-Chiapulin partono meglio i padroni di casa con un legno colpito dopo sette minuti. Al 13’ arriva il vantaggio biscegliese con Riccardo Liso che riceve assist da Leuci e solo davanti al portiere lo supera con una conclusione di destro. Al 23’ Brindicci commette fallo da rigore che Delorenzo trasforma per il momentaneo 1-1. Le emozioni non mancano: al minuto 26 il penalty viene concesso all’Atletico Bisceglie con Liso che trasforma. Ma non è finita. Passano 120 secondi e Liso cala la personale tripletta che vale l’1-3 biscegliese. Borgovilla che si fa vivo in attacco con una traversa centrata al 37’. Nel finale di tempo Brindicci mette la firma nel tabellino dei marcatori (40’) realizzando in area sfruttando un assist di Leuci. Si va al riposo con un vantaggio di tre reti per l’Atletico.

Nella ripresa il Borgovilla preme inevitabilmente sull’acceleratore e Mastrapasqua si divora un gol fatto dopo 3 minuti. Mennea centro un nuovo legno, seguito a metà ripresa da quella del compagno Delorenzo, il quarto di serata. Al 40’ esordio in maglia Atletico Bisceglie per Mohamed Kourouma al suo esordio in Italia. Atletico Bisceglie che si impone 4-1 e domenica prossima sarà impegnato sul campo della Virtus Andria seconda forza in classifica.

CLICCA QUI per la classifica aggiornata

BORGOVILLA BARLETTA – ATLETICO BISCEGLIE 1-4

BORGOVILLA BARLETTA: Spadaro, Salvemini (90’ Sarcinelli), G. Carpagnano (92’ Crescente), Petruzzo, Rutigliano, Ricco, Mennea (65’ Di Leo), Paradiso, Venturino (83’ Kasmi), Delorenzo (76’ Gentile), Albrizio. All.: Luigi Azzarito e Mimmo Carpagnano. A disposizione:D. Zagaria, Devincenzo, Leone.

ATLETICO BISCEGLIE: Di Gennaro, M. Leuci, Cassanelli (76’ Giannattasio), R. Zagaria, L. La Notte, Mastrapasqua, Ferrante, Ancler (65’ De Liso), E. Brindicci (59’ Cusmai, 90’ Barile), Thiago, Liso (85’ Kouroma). All.: Francesco Preziosa. A disposizione:Favuzzi.

ARBITRO: Francesco Saverio Sernia della sezione di Barletta.

MARCATORI: 13’ Liso (A), 23’ Delorenzo rigore (B), 27’ rigore e 29’ Liso (A), 40’ E. Brindicci (A)

AMMONITI: Mennea, Ricco, Albrizio, Salvemini (B), E. Brindicci, Cusmai, Liso, Ferrante (A).