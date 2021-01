Prima sconfitta stagionale per l’Alpha Pharma Bisceglie

Prima sconfitta stagionale per l’Alpha Pharma Bisceglie che al PalaDolmen cede il passo al Cus Jonico Taranto in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie B di basket, girone D2.

Ionici che scattano meglio dai blocchi con un parziale di 5-0 in avvio, poi impattato dai biscegliesi sul 9-9, mentre Seck firma il primo vantaggio biscegliese (12-11). Taranto che nel secondo parziale prende il largo innescando la marcia giusta con un parziale di 14-2. Chiriatti e Maresca con due triple provano a ricucire lo strappo sino al 43-44. Cus Jonico Taranto capace, nuovamente, di allungare il parziale in proprio favore grazie alla verve di Morici portandosi sul confortante +11, ma l’Alpha Pharma risponde colpo su colpo alle iniziative degli avversari tornando sotto sino al 53-56. L’ultimo periodo parte con il sorpasso biscegliese firmato Maresca. Taranto che non perde la testa e con grande concentrazione replica al momento positivo degli avversari rimanendo aggrappato al match. Nel finale Cus Jonico opera un parziale di 4-0 che porta il risultato sull’81-82 in proprio favore. A dieci secondi dalla sirena finale dubbio contatto tra Sirakov e Azzaro, gli arbitri lasciano proseguire. Gara che si chiude con la vittoria tarantina per 86-81 e Bisceglie che deve subito resettare per cominciare a preparare al meglio il recupero di campionato in casa dell’Action Now! Monopoli previsto per mercoledì 20 gennaio.

ALPHA PHARMA BISCEGLIE-TARANTO 81-86

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 16, Sirakov 12, Santucci 14, Caceres 9, Seck 11, Maresca 15, Chiriatti 4, Molteni, Galantino. N.e.: Misino, Quartodipalo, Mastrodonato. Allenatore: Marinelli.

CJ Taranto: Stanic 20, Morici 23, Duranti 1, Azzaro 10, Matrone 22, Bruno 10, Longobardi. N.e.: Pellecchia, Fiusco, Agbortabi, Manisi, Laterza. Allenatore: Olive.

Arbitri: Cassinadri di Bibbiano (Reggio Emilia), Bertuccioli di Pesaro.

Parziali: 16-18; 40-44; 64-65.

Note: uscito per cinque falli Vitale. Tiri da due: Alpha Pharma Bisceglie 19/31, Taranto 30/54. Tiri da tre: Alpha Pharma Bisceglie 13/32, Taranto 5/18. Tiri liberi: Alpha Pharma Bisceglie 4/6, Taranto 11/15. Rimbalzi: Alpha Pharma Bisceglie 41, Taranto 29. Assists: Alpha Pharma Bisceglie 23, Taranto 13.