Prima di ritorno per Unione Calcio e Don Uva, Virtus Bisceglie ospita il Troia

Tempo di campionato per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 12 dicembre.

Gli azzurri di Rumma, reduci dal ko contro il Borgorosso Molfetta, vogliono iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno del torneo di Eccellenza Pugliese girone A affrontando al “Comunale” di Capurso il Città di Mola. Si affrontano due squadre che hanno ben fatto nel girone d’andata e si trovano attualmente al terzo e quinto posto in classifica con 25 e 23 punti. I padroni di casa sono reduci dal successo di misura per 1-0 contro l’Orta Nova e puntano a proseguire la striscia di imbattibilità interna. I biscegliesi, al contempo vendicare, sportivamente parlando, il 6-1 maturato nel match d’andata. Nell’Unione non ci sarà Bufi appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Salvatore Montanaro di Taranto dirigerà l’incontro e sarà affiancato da Francesco Minerva e Giacomo Scorrano di Lecce. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

Sempre alle 14.30, sul sintetico del “Di Liddo” scenderà in campo il Don Uva che affronterà il Capurso nel quattordicesimo turno del campionato di Promozione girone A, primo di ritorno. Biancogialli reduci dal pareggio per 2-2 contro la Rinascita Rutiglianese e mettono nel mirino l’intera posta in palio per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Gli ospiti invece, vogliono interrompere la striscia negativa di risultati che dura da 4 gare. Nel match d’andata le due compagini impattarono per 2-2. La gara sarà diretta da Filippo Alfieri di Lecce il quale sarà coadiuvato da Cristiano Moschettini sempre di Lecce e Riccardo Carluccio di Casarano.

Alle 11, sempre al “Di Liddo” toccherà alla Virtus Bisceglie. I ragazzi di Piccarreta puntano al riscatto contro il Troia nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A (penultimo d’andata). I biscegliesi vogliono tornare a far punti dopo due ko di fila. Una gara che si prospetta tutt’altro che semplice in quanto, la squadra ospite, intende voltare pagina alla sconfitta interna ai danni della Virtus Molfetta. Virtus Bisceglie – Troia sarà arbitrata da Pasquale Pio Gialluisi di Barletta.

