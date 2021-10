Prima casalinga in B2 per Sportilia, al PalaDolmen arriva la Volley Torresi

Vigilia della prima gara interna in B2 per Sportilia Volley Bisceglie che domani, 23 ottobre ore 19, ospita al PalaDolmen la Volley Torresi Porto Potenza Picena in occasione della seconda giornata di campionato.

“Mi aspetto una pronta reazione rispetto a domenica scorsa – esordisce il tecnico biscegliese Nicola Nuzzi – . Occorrerà avere maggiore cattiveria agonistica e minor timore. Comprendo lo scotto dell’esordio soprattutto per le atlete più giovani, ma sarà fondamentale cambiar subito registro e mostrare grande grinta in tutte le fasi della contesa. Stiamo lavorando sodo per trovare in fretta la giusta dimensione di squadra. E’ chiaro che sul nostro cammino potremo incrociare avversarie superiori per valori tecnici ed esperienziali, ma non possiamo consentirci di incappare in un numero così elevato di errori gratuiti come purtroppo è avvenuto a Trani”.

Sulla sfida di domani il coach di Sportilia afferma, “La Volley Torresi è al primo anno di B2 ed ha una guida tecnica consolidata da sei anni (coach Raniero Concetti, nda), inoltre ha conservato il blocco di giocatrici che hanno ottenuto la vittoria del campionato di C e si è rinforzata con l’arrivo di quattro atlete piuttosto esperte. Per le marchigiane sarà il debutto assoluto perché hanno riposato alla prima giornata”.

“Rivolgo infine un forte appello a tutti coloro che ci hanno seguito in modo numeroso e con calore nella fase cruciale dei playoff dello scorso anno affinché continuino a tifare per noi con entusiasmo sugli spalti del PalaDolmen. Per la prima volta nella storia – chiosa Nuzzi – una squadra biscegliese di pallavolo milita in un campionato nazionale e le nostre ragazze hanno davvero bisogno di quel qualcosa in più da parte degli appassionati”.

In ottemperanza al decreto governativo riguardante l’ingresso nelle strutture sportive al coperto, la società biancazzurra dispone l’accesso al PalaDolmen attraverso la compilazione del seguente modulo (https://tiny.cc/sportiliavolley) entro le ore 10 di sabato 23 ottobre. L’ingresso è gratuito e con obbligo di mostrare il green pass al personale preposto all’entrata dell’impianto.