Preziosa nuovo acquisto del Don Uva, “Pronto per ripagare la fiducia del mister”

Non si ferma il mercato in entrata del Don Uva Calcio che oggi ha ufficializzato l’acquisto del difensore Antonio Preziosa.

Classe 2002, Preziosa arriva con la formula del prestito dall’Unione Calcio Bisceglie per rafforzare la fascia sinistra della rosa guidata da mister Capurso.

“Felicissimo di essere qui nella famiglia Don Uva. Sono pronto per cominciare questa nuova avventura – commenta Preziosa – e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni per ripagare la fiducia del mister. Sono convinto che uniti possiamo raggiungere grandi obiettivi e esprimere un bel calcio”.