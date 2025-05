Presentato il 1° Triathlon Bisceglie: sport, passione e valorizzazione del territorio 

Nella splendida cornice della darsena di nordovest di Bisceglie Approdi si è svolta la conferenza di presentazione del “1° Triathlon Bisceglie”, gara nazionale di triathlon sprint in programma domenica 18 maggio. Si tratta di un evento storico per la Città dei Dolmen, che per la prima volta ospiterà una competizione ufficiale di questa affascinante disciplina che unisce nuoto, ciclismo e corsa.

A organizzare l’iniziativa è la FitCenter Triathlon Team, realtà sportiva locale nata cinque anni fa grazie all’impegno di Paco Ricchiuti e Beppe Scardigno, con il supporto e la visione del presidente Matteo Maenza. “Questa gara è un sogno che si realizza – ha dichiarato Maenza – e sarà un’occasione straordinaria per far conoscere Bisceglie agli oltre 200 atleti che prenderanno parte alla manifestazione”.

Il direttore tecnico Beppe Scardigno, vice-presidente del Comitato Pugliese della Federazione Italiana Triathlon, ha illustrato i dettagli della gara, che assegnerà i titoli regionali Assoluti e Age Group. La competizione si aprirà alle ore 10:00 con la frazione di 750 metri a nuoto nella darsena, seguita da 20 km in bicicletta lungo la litoranea di ponente e si concluderà con 5 km di corsa nel centro storico cittadino.

Significativo il ricordo di Kay Gadaleta, storica atleta del team, al quale sarà dedicata la medaglia ufficiale dell’evento. Grande attenzione anche al tema dell’inclusione, con la partecipazione del paralimpico Mauro Preziosa, portacolori della FitCenter nelle gare nazionali.

A rafforzare il programma sportivo della giornata, alle ore 12:00 si svolgerà anche il “Campionato Fin Puglia miglio marino fondo sprint summer”, competizione di nuoto in acque libere sulla distanza di 1852 metri, valida per il Gran Prix Italiano Open Water.

“Siamo felici di ospitare la prima gara di triathlon proprio nei giorni in cui festeggiamo la quinta Bandiera Blu consecutiva – ha sottolineato il sindaco Angelantonio Angarano –. Bisceglie si conferma città dello sport e delle bellezze da scoprire”.

Numerose le autorità presenti: dal comandante della Capitaneria di Porto di Barletta Antonino Indelicato, al vicecommissario della Polizia Francesca Dell’Olio, fino agli assessori comunali Maurizio Di Pinto e Onofrio Musco.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Bisceglie, Capitaneria di Porto, Bisceglie Approdi e numerose associazioni locali, con l’auspicio di rendere il Triathlon Bisceglie un appuntamento fisso nel calendario sportivo regionale.