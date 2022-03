Presentati a Bari i Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica

È partita ufficialmente la settimana che porta alla tappa pugliese del Campionato Italiano di Serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica, prevista al Pala Florio di Bari, teatro delle kermesse nel weekend del 5 e 6 marzo.

Palazzo di Città a Bari è stato il luogo dove questa mattina si è tenuta la conferenza di presentazione dell’evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Iris con il supporto della Federazione Ginnastica d’Italia, Comune di Bari e FGI Puglia, che porterà nel Capoluogo il meglio della ginnastica italiana, da sempre ai vertici della disciplina a livello internazionale.

A fare gli onori di casa Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sport del Comune di Bari, che si è detto orgoglioso dell’arrivo del Campionato nel territorio pugliese con l’auspicio che tanti appassionati e tifosi possano gremire il Pala Florio. Spazio poi alle parole di Lorenzo Cellamare (Presidente FGI Puglia) che ha testimoniato quanto il movimento regionale sia in grande crescita, trainato dall’Iris e presente con tre club nel prossimo weekend. Importante anche l’intervento di Angelo Giliberto (Presidente Coni Regionale) che ha testimoniato il valore della tappa barese del Campionato Italiano ed al tempo stesso ricordato il momento difficile che anche la ginnastica sta vivendo per via della situazione legata al conflitto bellico in Ucraina. Parte tecnica che ha visto protagoniste Marisa Stufano (Direttrice Tecnica Regionale) e Marinella Falca (Componente Giunta Coni Regionale). La Stufano ha evidenziato il valore di questo evento con il meglio della ginnastica italiana ed internazionale che sarà protagonista della due giorni di Bari. L’ex “farfalla azzurra” Marinella Falca ha riconosciuto i meriti dell’Iris per la crescita constante del movimento nel territorio pugliese che ha rivoluzionato in positivo il modo di concepire la ritmica al giorno d’oggi.

Adesso spazio alle gare, si partirà sabato 5 marzo, dalle ore 15, con la Serie B. Domenica 6 marzo il programma gare continuerà con la Serie A2 dalle ore 10.30. Gran finale dedicato alla Serie A con inizio gara dalle ore 14.15. Diretta streaming visibile sulla pagina Youtube della Federazione Ginnastica d’Italia.