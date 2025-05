Presentata ufficialmente l’edizione 2025 di “Io corro con te..”

È stata presentata ufficialmente nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi l’edizione 2025 di “Io corro con te”, l’evento sportivo, culturale e sociale organizzato dalla ASD Bisceglie Running con il patrocinio del Comune di Bisceglie. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso e molto atteso, si articolerà anche quest’anno su due giornate, sabato 10 e domenica 11 maggio, con importanti novità e significativi momenti di riflessione.

Sabato pomeriggio sarà protagonista “Io corro con te… e per te”, la corsa dedicata a persone non vedenti e ipovedenti, unica nel suo genere in Italia, giunta alla sua seconda edizione dopo il successo del 2024. Con partenza alle ore 18 dal piazzale antistante la Basilica di San Giuseppe, l’evento prevede un percorso di 9 chilometri lungo la litoranea di Bisceglie. Quest’anno i partecipanti saranno circa 50, provenienti da dodici regioni italiane, ciascuno accompagnato da una guida sportiva.

La madrina della manifestazione sarà la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti, simbolo nazionale di inclusione e resilienza. Ad arricchire la giornata, anche la performance musicale della cantautrice tranese Federica Paradiso. Per l’ASD Bisceglie Running, come dichiarato dal presidente Mauro Sasso, “questa iniziativa ha rappresentato una scommessa vinta: un progetto che unisce lo sport all’inclusione e che dimostra come la disabilità non sia un limite, ma un valore da accogliere e condividere”.

Domenica 11 maggio si terrà invece la tradizionale corsa di 6 chilometri sul lungomare di ponente, con partenza da Conca dei Monaci. Il classico “serpentone colorato” sarà arricchito da diverse novità, tra cui la possibilità di ritirare le maglie di gara sabato pomeriggio a partire dalle 17 presso il village allestito davanti alla Basilica di San Giuseppe.

Grande rilievo anche al ricordo del concittadino biscegliese Sergio Cosmai, assassinato dalla mafia nel 1985: nel quarantennale della sua scomparsa, l’effige commemorativa sarà stampata sulle magliette ufficiali, che per quest’anno saranno di colore verde.

Durante la presentazione, il Sindaco Angelantonio Angarano ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “Questa manifestazione è ormai simbolo di una città che si racconta attraverso lo sport, la solidarietà e la partecipazione collettiva. È un’occasione per rilanciare l’immagine positiva di Bisceglie a livello nazionale”.

Al fianco degli organizzatori, anche la FIDAL Puglia, rappresentata dal presidente Eusebio Haliti, e l’assessore comunale allo sport Maurizio Di Pinto. Entrambe le giornate godranno del supporto di numerose realtà associative, tra cui Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Comitato Italiano Paralimpico, APRP, FISPES, CONI Puglia, Confcommercio, Pro Loco Bisceglie, e Universo Salute.