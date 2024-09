Prefettura Bat: Bisceglie-Canosa al “Di Liddo” a porte chiuse

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 15 settembre alle ore 15:30 presso lo stadio comunale “Francesco di Liddo” tra Bisceglie e Canosa, valevole per il Campionato di Eccellenza Pugliese, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani Silvana D’Agostino, in conformità alle determinazioni del C.A.S.M.S. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ed alla richiesta della locale Questura, ha disposto che la competizione sportiva in parola venga disputata in assenza di spettatori, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro, anche in ragione dell’elevato numero di appartenenti alle tifoserie delle squadre coinvolte, a fronte della limitata capienza dell’impianto sportivo (99 spettatori).