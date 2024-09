Powerlifting, il biscegliese Palumbo gareggia con successo a Malta in vista della sfida a Plzen

Ad inizio settembre si sono svolti, presso l’hotel Double Tree by Hilton di St Paul’s Bay a Malta, i mondiali junior IPF (International Powerlifting Federation) di Powerlifting, che hanno visto sfidarsi i migliori atleti al mondo di età compresa tra 18 e 23 anni, con prestazioni e numeri di tutto rispetto.

Il biscegliese Gabriele Palumbo, guidato dal suo allenatore Lorenzo Fedele, dopo aver ottenuto la convocazione nella Nazionale Italiana di Powerlifting dalla FIPL, grazie alla vittoria dell’ultima gara nazionale valevole per la qualificazione, ha partecipato nella categoria 59kg junior portando questi carichi poi dati validi dai giudici di gara:

197,5 kg di squat, ottenendo così il record italiano OPEN della sua categoria di peso superando sia quello senior, che precedentemente era 195.5kg detenuto sempre da lui stesso, sia quello junior (ovviamente)

100kg di panca piana

215kg di stacco da terra, ottenendo anche qui il record italiano junior della sua categoria di peso.

La gara ha visto la partecipazione di oltre 20 atleti da tutto il mondo in categoria. Palumbo è riuscito a non sfigurare avvicinandosi anche alla medaglia di specialità di squat e piazzandosi nella top ten assicurandosi un solido ottavo posto mondiale, non troppo lontano dai primi 3 posti.

Tutto ciò per un totale di 512kg che si traduce in record italiano di totale a 58,35 kg di peso corporeo, che gli è valso la prima medaglia di partecipazione per un biscegliese in questo sport.

Quindi ha portato a casa 3 record nazionali: Open (junior e senior) di Squat 197,5 kg, junior di Stacco con 215 kg e record di totale con 512 kg.

Adesso il prossimo impegno sarà martedì 8 ottobre a Plzen, in Repubblica Ceca, per gli European Men’s Juniors Classic Championship, in cui Palumbo, con il suo allenatore Fedele, avrà la possibilità di consolidare o addirittura migliorare numeri e piazzamento finale.