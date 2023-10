Powerchair Football: sconfitta di misura all’esordio per la Golden Oaks Bisceglie

Debutto stagionale per la Golden Oaks Bisceglie domenica scorsa nel campionato nazionale di Powerchair Football organizzato dalla F.I.P.P.S. affrontando in quello che si può definire derby i vice campioni d’Italia dell’Oltre Sport al PalaCarrassi di Bari.

Il pronostico della vigilia in favore dei padroni di casa e un avvio di gara caratterizzato dall’inevitabile emozione hanno portato la Golden Oaks a subire la rete dell’1-0 di Oltre Sport. Gol giunto dagli sviluppi di un fallo laterale battuto da Apruzzese, una palla apparentemente innocua che l’estremo ospite battezza fuori e che invece a fil di palo entrata in porta. Biscegliesi che reagiscono prontamente, supportanti da un gran tifo, con un paio di ripartenze mettono in difficoltà i quotati avversari.

Nel secondo tempo mister Tridente apporta delle modifiche tattiche con i suoi atleti più aggressivi e determinati. È mancato il guizzo decisivo per impattare il match che invece Oltre Sport si aggiudica con il risultato finale di 1-0. Una buona prova per la compagine biscegliese che presentava ben cinque esordienti sui sette disponibili.



A fine partita il Mister Tridente ha dichiarato: “Innanzitutto voglio ringraziare questi atleti e questa squadra tutta, perché mi hanno dato la possibilità di rivivere emozioni e sensazioni di campo che non provavo da tempo e che mi mancavano. Per quanto riguarda il match, sono molto soddisfatto di quello che ho visto, i miei ragazzi sono stati propositivi, spesso sono riusciti a mettere in campo quello che avevamo provato in settimana negli allenamenti precedenti al match e ho visto una squadra coesa, che si è mossa bene, tenendo bene il campo contro un avversario molto più esperto e molto più avanti di noi. Abbiamo giocato una partita alla pari, il risultato di 1-0 e frutto solo di un episodio sfavorevole. Miglioreremo nei dettagli, continueremo a lavorare ma sono molto soddisfatto di dove siamo arrivati”.

Prossimo appuntamento quello del 5 novembre quando Goldan Oaks ospiterà al PalaDolmen l’A.I.A.S. Matera Pegaso Sport.