Possibile caso Covid nel Cagliari, rinviato incontro del Bisceglie Femminile

Bisceglie Femminile che non scenderà in campo questa sera nel match previsto in programma per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile di calcio a 5.

L’incontro, previsto inizialmente alle ore 21 al PalaDolmen, è stato rinviato per un possibile caso di positività nel gruppo squadra del Futsal Cagliari, avversario delle neroazzurre. Divisione Calcio a 5 che nel tardo pomeriggio di ieri ha comunicato il rinvio a data da destinarsi e neroazzurre che quindi osserveranno un turno di riposo forzato in attesa di capire quando recuperare l’incontro con le isolane.