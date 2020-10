Positivo nel Bisceglie, slitta l’orario della gara contro la Juve Stabia

Caso di positività al Covid – 19 riscontrato nel Bisceglie Calcio alla luce dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre. Il positivo, come da prassi, è stato collocato in isolamento fiduciario e si sottoporrà ad un nuovo ciclo.

Quindi, la gara contro la Juve Stabia, che si giocherà al “Menti” di Castellamare di Stabia e valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato serie C girone C, sulla base dell’istanza presentata dalla società nerazzurra avrà come fischio d’inizio le ore 20.30.