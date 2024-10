Eccellenza: pomeriggio amaro per Bisceglie ed Unione Calcio / CLASSIFICA

Pomeriggio amaro per le biscegliesi impegnate nel campionato di Eccellenza pugliese a girone unico, con l’Unione fermata in casa dalla Nuova Spinazzola e il Bisceglie caduto per 1-0 in casa del Foggia Incedit.

Gli azzurri al Di Liddo dominano il match per 80 minuti, salvo i 10 al rientro dagli spogliatoi, che risultano fatali, con Bocchino e Leonetti, tra 50′ e 54′, che ribaltano il vantaggio di Amoroso al 33′. Pareggia Zinetti nel finale con un destro rasoterra da fuori, in un match che si chiude tra le polemiche per il gol annullato allo stesso Zinetti al 37′ per un presunto fuorigioco del 10 azzurro.

Cade, invece, il Bisceglie Calcio, battuto per 1-0 dal Foggia Incedit, a cui basta la rete di Abbatagelo, e che lascia ai nerazzurri l’ennesima delusione stagionale dopo l’illusorio 5-0 all’Arboris Belli dello scorso turno. (Foto: Marcello Papagni)

