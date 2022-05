Polisportiva Cavallaro protagonista alla Neanderthal Cup / FOTO

Domenica 15 Maggio lo scenario della lama di Santa Croce a Bisceglie ha ospitato la XVIII Neanderthal Cup, gara della “Challenge XCO Puglia” e del circuito regionale agonistico “We Are in Puglia” che ha riscosso successo organizzativo, oltre ad essere stata apprezzata dai circa 150 atleti partecipanti che hanno deciso di mettersi alla prova in uno dei percorsi definito tra i più validi tecnicamente di tutta la regione.

L’evento, organizzato dalla nostra Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro”, si è avvalso quest’anno della collaborazione di “Sport e Salute” sotto l’aspetto logistico ed organizzativo. La giornata prevedeva due gare, la prima dedicata alle categorie giovanili degli Esordienti ed Allievi, la seconda alle categorie agonistiche degli Juniores, Under23, Elite ed anche amatoriali.

Sono stati numerosi anche i risultati ottenuti, a conferma della continua crescita dei componenti della squadra; infatti, nella categoria Esordienti 2° anno la squadra ha ottenuto con Mirco Sasso la vittoria di categoria, seguito dal 4° posto dal compagno Marco De Cillis.

Anche nella categoria Allievi 2° anno podio con Andrea Cardella che conquista un 2° posto, seguito in sesta posizione da Domenico Grotta,11° Andrea Marino.

Infine tra gli Allievi 1° anno si registra il 9° posto di Luigi de Vincenzo, che riesce con grande impegno a fare un salto di qualità rispetto alle ultime gare.

Nella seconda gara della giornata i due Juniores della squadra hanno anch’essi raggiunto ottimi risultati. Giuseppe Cassano, dopo una conduzione combattuta per molto tempo, riesce a tagliare per 1° il traguardo, seguito dal compagno di squadra Mirko Agrosì che chiude 4°.

Parentesi multidisciplinare invece per la Donna Allieva della squadra, che vista la concomitanza con il “Trofeo Rosa” a Vieste (FG), una gara su strada dedicata prettamente al settore femminile, ha gareggiato fuori casa conquistando un buon 21° posto di categoria.

Gli ottimi risultati si concludono con la bella notizia di una nuova convocazione nella rappresentativa regionale della FCI Puglia per Mirco Sasso, che Domenica 22 Magio parteciperà alla prova di Coppa Italia a Lugagnano Val D’arda (PC).