Polisportiva Cavallaro, parte col piede giusto la stagione del ciclocross

Riscontri nel complesso incoraggianti per gli alfieri della Polisportiva Gaetano Cavallaro impegnati nelle prime competizioni della stagione del ciclocross.

L’esordio della squadra biscegliese è avvenuto a Viggiano, sede della tappa inaugurale del “Trofeo MediterraneoCross”. Nella categoria Esordienti si è ben difeso Gabriele Losciale (12°), mentre tra gli Allievi la Cavallaro ha ottenuto il 18° posto con Alessio Amoruso (1° anno) ed il 13° con Adam Abdelsamad (2° anno). Nell’occasione il miglior piazzamento individuale è giunto grazie ad Emilia Musci, quarta sul traguardo della categoria Under 23, con Andrea Marino a sua volta 13° nella stessa categoria, al maschile.

Domenica scorsa, invece, la Polisportiva Cavallaro ha partecipato in terra calabrese al “1° Trofeo Città di Tarsia”, gara Top Class svoltasi all’interno del parco sportivo “Il Riccio”. Il team biscegliese ha centrato un significativo podio con Emilia Musci, terza, mentre il compagno di squadra Andrea Marino si è piazzato in quinta posizione. Buoni piazzamenti nelle rispettive categorie anche per Gabriele Losciale (6°), Daniel Amoruso (8°) e Adam Abdelsamad (7°). Da quest’anno, inoltre, la Polisportiva Cavallaro è impegnata con un proprio portacolori – il promettente terlizzese Mattia Persichetti – anche nell’enduro. Proprio domenica scorsa Persichetti ha preso parte al Campionato Regionale di Specialità tenutosi a Vieste conquistando il primo posto tra gli Under 23 e con esso il titolo pugliese.

“Siamo all’inizio della stagione e posso ritenermi soddisfatto dei risultati raggiunti nelle prime uscite ufficiali – sottolinea il direttore sportivo Sabino Piccolo -. Sono state gare davvero dure sia dal punto di vista altimetrico sia tecnico, ma i nostri atleti le hanno sapute affrontare con grande grinta ed impegno. L’impegno non manca durante gli allenamenti e sono sicuro che di settimana in settimana ognuno di loro migliorerà le proprie prestazioni”.

Intanto fervono i preparativi per la 27^ edizione della “Coppa Città Bisceglie” di ciclocross organizzata dalla Polisportiva Cavallaro con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato allo sport per tutti, in calendario domenica 3 novembre in zona Conca dei Monaci, prospicente la litoranea di ponente. Valida quale “14° Memorial Peppino Preziosa”, la competizione costituirà la terza tappa del MediterraneoCross, trofeo a carattere interregionale che coinvolge i comitati FCI di Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo, oltre a fregiarsi dello status di gara nazionale sotto l’egida della FederCiclismo. Gli organizzatori prevedono la presenza di non meno di 300 specialisti da tutte le regioni del Centro Sud.