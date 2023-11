Polisportiva Cavallaro, Leonardo Santeramo vince il titolo regionale Elite di ciclocross

Weekend ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Cavallaro che in terra barese ha conseguito risultati importanti sia nelle gare del segmento paralimpico sia nelle competizioni di ciclocross a cui ha preso parte.

Le gare si sono svolte su un percorso veloce e pianeggiante, ricavato a ridosso della litoranea di Torre Quetta. Nella prima giornata si è disputata la prova a cronometro, aperta esclusivamente alle handbike con l’ultima prova del Giro d’Italia nella quale Mauro Preziosa ha ottenuto un’ottima ottava posizione nella categoria MH4. Il giorno successivo spazio alla prova in linea: Francesco Girolamo ha lottato a lungo nelle prime posizioni terminando poi la sua gara con un significativo quarto posto (categoria MC5), mentre Preziosa ha raggiunto l’undicesima piazza nella categoria MH4.

Cavallaro che ha partecipato con una folta pattuglia al Campionato Regionale di Ciclocross tenutosi a Borgo Incoronata (Foggia). La manifestazione si è svolta su un circuito veloce disegnato nell’area verde del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata. Nella categoria Elite, Leonardo Santeramo è abile a condurre un’ottima gara che gli consente di vincere la maglia di campione regionale. Nella stessa gara anche Giuseppe Cassano, nonostante una foratura, sfiora il podio classificandosi in quarta posizione. Tra gli Juniores Andrea Marino ed Emilia Musci ottengono un sesto ed un quinto posto.

Nella categoria Allievi si registra il 12° posto di Leonardo de Toma, seguito in graduatoria da Adam Abdelsamad Ibrahim Mohamed (13°), mentre tra gli Esordienti i biscegliesi Alessio Amoruso e Daniel Amoruso hanno completato la gara rispettivamente in nona e decima posizione. Brillante prestazione nella categoria G6, infine, per Gabriele Losciale, artefice di una bella rimonta, a dispetto della caduta iniziale, con relativa quinta posizione al traguardo.

“Con l’avanzare della stagione agonistica sta crescendo anche la preparazione degli atleti, che con grande impegno portano avanti gli allenamenti coniugandoli sempre al dovere scolastico e per alcuni anche lavorativo, riuscendo a tirar fuori anche ottimi risultati”, ha commentato il direttore sportivo Sabino Piccolo.

Il prossimo appuntamento per la Polisportiva Cavallaro è in calendario domenica 12 novembre con la disputa della terza tappa del “Mediterraneo Cross” a Corato.