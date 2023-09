Polisportiva Cavallaro, buona la prova inaugurale al “Mediterraneo Cross 2023”

La stagione del ciclocross si è aperta domenica scorsa a Roccaraso per la Polisportiva Cavallaro con la prova inaugurale del “Mediterraneo Cross 2023”, circuito interregionale che coinvolge il Centro-Sud permettendo a molti giovani specialisti di misurarsi in un valido confronto tecnico e agonistico.

Alla competizione in terra abruzzese ha preso parte una grintosa pattuglia diretta da Sabino Piccolo, alle prese con le difficoltà di un tracciato a 1400 metri di altitudine che, dalla base di Pizzalto – Aremogna, si è sviluppato lungo contropendenze, dossi e collinette resi ancor più ostici dalle piogge abbondanti cadute nelle ore precedenti. Il miglior piazzamento individuale per i colori biscegliesi è arrivato nella prova femminile Junior grazie ad Emilia Musci (8^), mentre Giuseppe Cassano – all’esordio nella categoria Under 23 – ha completato la propria fatica al 13° posto. Nella fascia promozione dei G6, inoltre, Gabriele Losciale ha centrato il 15° posto al suo battesimo assoluto nella specialità. In gara per la Cavallaro anche gli Esordienti Alessio e Daniel Amoruso, gli Allievi Adam Abdelsamad e Leonardo De Toma nonché lo Junior Andrea Marino.