Pokerissimo Don Uva, Virtus ko/RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica agrodolce per le squadre biscegliesi scese in campo domenica 8 Dicembre per disputare il quattordicesimo incontro del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Grande vittoria del Don Uva che supera per 5-0 il Troia nell’anticipo mattutino grazie alla doppietta di Camporeale a cui si aggiungono i sigilli di Gadaleta, Conte e Petrignani. Per i biancogialli si tratta del quinto risultato utile consecutivo e, con i tre punti ottenuti, salgono a quota 21 a tre lunghezze dalla zona playoff. Domenica prossima trasferta a Molfetta per affrontare la Molfetta Sportiva.

Se il Don Uva ride non si può dire lo stesso della Virtus Bisceglie battuto per 4-1 dal Lucera Calcio. I padroni di casa sbloccano il risultato al 20′ con Innocent si calcio di rigore. Nove minuti più tardi il Lucera raddoppia con Clemente. La Virtus riapre l’incontro al 35′ grazie all’acuto di Caputo ma Cenicola al 45′ e Ambrosino al 75′ chiudono definitivamente i conti a favore della compagine locale. I ragazzi di Di Corato restano a 11 punti e, nel prossimo turno ospiteranno al “Di Liddo” il Cosmano Sport.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Sergio Porcelli