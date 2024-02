Pokerissimo Diaz, riscatto Cinco, Nettuno ko / RISULTATI E CLASSIFICA

Turno di campionato dolceamaro per le compagini biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 17 febbraio.

La Diaz chiude nel migliore dei modi la settimana superando per 5-1 il Casali del Manco Futsal nel turno numero 16 del campionato cadetto girone G. Per i biancorossi a segno Sellak (doppietta), Pedone, Mongelli e Garcia Rubio. In virtù dell’affermazione interna, la capolista si porta a 38 punti mantenendo due lunghezze di vantaggio sul Città di Acri. Sabato prossimo nuovo turno casalingo. Al “Paladolmen” arriverà il Castellana calcio a 5.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Sorride anche il Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” batte per 9-6 gli Azzurri Conversano conquistando una vittoria fondamentale in chiave salvezza. salendo a quota 22 lunghezze e superando in classifica il Futsal Terlizzi. Nel prossimo turno, in programma sabato 24 febbraio, i ragazzi di Tritto saranno di scena a Barletta ospite del Futsal Barletta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Cade invece il Nettuno sconfitto in casa per 6-2 dal Poggiorsini. Per i padroni di casa gol di Piergiovanni artefice di una doppietta. Sabato prossimo trasferta ad Altamura per affrontare la Soccer.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A