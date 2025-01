Pokerissimo Diaz, Futbol Cinco e Nettuno ko/CLASSIFICA

Bilancio agrodolce per Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 25 Gennaio per disputare le rispettive partite di campionato.

I biancorossi di Di Chiano superano per 5-0 il Casali del Manco Futsal conquistando il nono successo in campionato e consolidando sempre più la prima posizione in graduatoria. Le reti portano la firma di De Cillis (doppietta), Rappa, Sasso e Dell’Olio. La Diaz sale a quota 30 punti e sabato prossimo ospiterà al “Pala Colombo” l’Aradeo che ha battuto per 10-7 il Carovigno.

Esito avverso per il Futbol Cinco che viene sconfitto per 4-2 dal Thuriae nel match numero 16 del massimo torneo regionale. Per i biscegliesi non bastano le due marcature di De Cillis ad evitare il tredicesimo ko in campionato. Per i padroni di casa tripletta di Gallardo e acuto di Denovellis. I nerazzurri restano all’ultimo posto con 5 punti e martedì 28 gennaio ospiteranno al “Pala Cosmai” il Cus Foggia nel turno infrasettimanale.

Sconfitta esterna per il Nettuno battuto per 2-1 dalla Soccer Altamura nel posticipo della quattordicesima giornata del torneo serie C2. Per i biancazzurri gol di Spadavecchia. Il Nettuno resta a quota 15 punti e sabato 1 Febbraio ospiterà al “Centro Sportivo Aurora” il Poggiorsini.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco