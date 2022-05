Playoff Serie B, i Lions Bisceglie dominano gara 2 pareggiando la serie con Senigallia

Pronta reazione dei Lions Bisceglie che riscattano subito il passo falso di domenica scorsa (leggi qui) dominando gara 2 del playoff di Serie B contro Senigallia, giocata ieri sera al PalaDolmen.

L’equilibrio caratterizza l’avvio di gara con gli ospiti comunque a condurre le danze. Un canestro di Dron è valso il primo sorpasso sul 20-19 e il graduale miglioramento del lavoro difensivo dei padroni di casa. Il break di 16-3 ha portato all’allungo degli uomini di coach Nunzi. Varaschin e compagni provano a tamponare la situazione andando all’intervallo lungo sul 47-34 per Bisceglie.

Nella ripresa sono sempre i Lions a guidare il match dalla propria parte con una forbice di 53-36 che ha lasciato poco spazio ai propositi di rimonta da parte avversaria. Match virtualmente in cassaforte per Bisceglie già al termine del terzo periodo (67-47). L’uscita per infortunio di Bedetti ha privato la formazione di coach Gabrielli di un riferimento importante. Lions che hanno allungato fino al +28, siglato da Vavoli. Nel finale spazio ai giocatori meno utilizzati sino alla sirena finale che fa esplodere di gioia il numeroso pubblico del PalaDolmen con il risultato di 83-57.

Venerdì 20 maggio la serie si sposterà nelle Marche dove confermare le ottime sensazioni emerse nella seconda partita e alzare ancora il livello dei fondamentali per portare la serie dalla propria parte.

IL LAVORO SICURO BISCEGLIE-SENIGALLIA 83-57

Il lavoro sicuro Bisceglie: Dron 11, Fontana 9, Dri 14, Enihe 10, Dip 8, Giunta 4, Vavoli 9, Giannini 2, Seck 16, Mastrodonato, Provaroni. All.: Nunzi.

Senigallia: Giacomini 8, Terenzi 1, Bedetti, Bedin 7, Varaschin 14, Cicconi Massi, Gnecchi 10, Calbini 14, Giuliani, Rossini, Venturi. All.: Gabrielli.

Arbitri: Marco Ragionieri di Bologna, Michele Biondi di Trento.

Parziali: 23-22; 47-34; 67-47.

Note: usciti per cinque falli Giannini, Bedin, Giacomini. Tiri da due: Bisceglie 30/49, Senigallia 16/37. Tiri da tre: Bisceglie 2/22, Senigallia 5/27. Tiri liberi: Bisceglie 17/25, Senigallia 10/18. Rimbalzi: Bisceglie 49, Senigallia 39. Assists: Bisceglie 23, Senigallia 9.